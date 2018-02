Líder indígena teme conflito com arrozeiros após STF

A um dia do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a legalidade da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, índios do Distrito de Surumu, dentro da reserva, mostram-se preocupados com a possibilidade de conflito com produtores de arroz e outros agricultores brancos que vivem na área, após a decisão do tribunal. "Tem muita gente estranha por lá esses dias, que fica rondando a aldeia, às vezes de moto, outras de carro. A gente sabe que são jagunços", disse o tuxaua (cacique) Severino, da etnia macuxi. Veja também: A FAVOR: STF deve garantir direito dos índios, afirma Cimi CONTRA: Demarcação não é simples litígio de terras, diz governador Acompanhe o julgamento sobre a demarcação da Raposa Serra do Sol Especial sobre a disputa de terras indígenas Entenda a sessão e relembre recentes decisões A Polícia Federal confirmou a convocação de contingente para reforçar o monitoramento da região nos próximos dias. Na última segunda, um grupo de 50 agentes chegou a Boa Vista e será deslocado para a terra indígena, a cerca de 200 quilômetros da capital, para garantir reforço durante o julgamento e conter possíveis conflitos entre indígenas e produtores de arroz após a decisão do STF. Homens da Força Nacional de Segurança também estão na região desde abril. O STF julgará ações que contestam a demarcação, homologada em 2005 pelo governo federal, impetradas para garantir a permanência de arrozeiros e famílias de agricultores brancos em parte da área de 1,7 milhão de hectares.