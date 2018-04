Líder dos arrozeiros chega ao STF e prevê conflitos em Roraima

Conhecido como líder dos arrozeiros do estado de Roraima, o agora "ex-prefeito e ex-presidente [da Associação dos Produtores de Arroz de Roraima] e futuro sem-terra", Paulo César Quartiero afirmou nesta quarta-feira, 18, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a terceira parte do julgamento sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que a manutenção da reserva contínua não deve trazer mais disputas por terra, mas conflitos sociais.

"Pessoas estão à beira da falência econômica e não acreditam em mais nada. Então, não vai haver nada, o que vai ter no futuro é uma convulsão devido ao caos que está se gerando em Roraima", disse o líder ruralista, contrário à demarcação contínua da terra indígena e defensor dos grupos acusados de ter invadido a área. Quartiero qualificou a atual política pública em Roraima como genocida. "Estamos discutindo a paralisação da produção de alimentos de uma população necessitada, além do fechamento de postos de serviço", acrescentou.