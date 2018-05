Líder do SDD: 'blocão' apoia formação de CPI mista

Segundo o deputado, o blocão também deve apoiar a criação de uma CPMI para apurar as denúncias de cartel de trens em São Paulo. "Se o PT quiser fazer a CPMI, não vemos problema nenhum", disse Francischini ao chegar para almoço organizado pelos líderes da oposição no apartamento do deputado Mendonça Filho (PE), líder do DEM na Câmara. De acordo com Francischini, participaram, mais cedo, da reunião do blocão, os líderes do PTB, PSC, PMDB e PR. Ele afirmou que o assunto predominante foi a CPMI da Petrobras.