Líder do PTB diz aguardar 400 prefeitos em ato pela PEC que irrita promotores

SÃO PAULO - O deputado estadual Campos Machado, líder do PTB na Assembleia Legislativa de São Paulo, calcula que pelo menos 400 prefeitos e ex-prefeitos, além de sindicalistas e vereadores, vão comparecer ao ato de apoio à PEC 01, de sua autoria, marcado para a próxima sexta feira, 14.

A PEC 01 é a Proposta de Emenda à Constituição estadual que afasta os promotores das investigações sobre improbidade envolvendo prefeitos, secretários de Estado e deputados estaduais.

Tal atribuição, se a PEC passar, ficará concentrada nas mãos do procurador geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual.

A emenda inquieta e irrita os promotores em todo o Estado. Eles não aceitam ficar de fora das investigações e repudiam a concentração de poderes no gabinete do procurador geral.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O próprio procurador geral, Márcio Fernando Elias Rosa, rejeita a emenda e já avisou que se ela for aprovada irá delegar aos promotores a missão de continuar investigando improbidade de prefeitos, deputados e secretários.

Campos Machado alega que "não suporta mais o elevado número de queixas de prefeitos e ex-prefeitos contra medidas tomadas por promotores". "Ninguém consegue mais trabalhar", afirma o petebista, referindo-se às investigações abertas pelas promotorias.

O líder do PTB enviou carta a dezenas de prefeitos para o evento de apoio à sua PEC. "Prezado(a) Prefeito(a). É chegada a hora, caro Prefeito, cara Prefeita. A sua presença, e o de seu Vice, é fundamental para o êxito da nossa luta em favor da dignidade e contra o abuso e a prepotência praticada pelo Ministério Público em ações infundadas contra prefeitos e demais autoridades públicas", convocou Campos Machado.

"Nesse sentido, convido Vossa Excelência para o 'Ato em apoio à PEC nº 01, de 2013', no próximo dia 14 de junho, sexta-feira, a partir das 14h30, no auditório Paulo Kobayashi, da Assembleia Legislativa do Estado. Conto com o seu comparecimento e demais representantes desse digno município."

Segundo o petebista, não é apenas a classe política que vai participar do ato. "O Paulinho da Força já confirmou presença, com muitas lideranças sindicais. Vai faltar lugar."