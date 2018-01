Líder do PTB condena acordo entre TSE e Serasa O líder do PTB na Câmara dos Deputados, Jovair Arantes (GO), fez um pronunciamento em plenário na tarde desta quarta-feira condenando o acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Serasa para permitir o envio dos dados de 141 milhões de eleitores brasileiros à empresa. "Não pode a Justiça Eleitoral servir de instrumento para que os eleitores sejam classificados pelas empresas sem o consentimento dos próprios eleitores. É ilegítimo e imoral", acusou o deputado.