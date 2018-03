Líder do PT sugere repúdio aos EUA por espionagem O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães (CE), sugeriu nesta terça-feira uma moção de repúdio da Casa ao governo dos Estados Unidos em razão das suspeitas de que telefonemas e transmissões de dados de empresas e cidadãos brasileiros foram alvos de espionagem norte-americana. Segundo a assessoria da liderança do PT, a sugestão foi apoiada pelo PMDB, PV e PCdoB na reunião do colégio de líderes. A proposta será submetida ao plenário.