Líder do PT questiona crescimento de Aécio em pesquisa Enquanto oposicionistas veem com naturalidade a queda na avaliação da presidente Dilma Rousseff na pesquisa divulga nesta terça-feira, 29, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), diz ter achado estranho o crescimento dos adversários Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB). "Não sei se isso corresponde à realidade", disse o petista.