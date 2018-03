Líder do PT quer votar projeto que trata de royalties O líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), defendeu nesta terça-feira, 25, a votação em plenário, ainda hoje, de três projetos: o que destina os royalties do petróleo para a educação; o novo texto do Senado que altera o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE); e um projeto de autoria do deputado Mendonça Filho (DEM-PE), que trata da desoneração de tributos federais no transporte público.