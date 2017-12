Líder do PT quer votação de reajuste salarial nesta semana O líder do PT na Câmara, Luiz Sérgio, defendeu a votação nesta semana do projeto que reajusta os salários dos parlamentares. O PT defende o aumento de R$ 12.847,20 para R$ 16 mil, que corresponde ao índice de inflação, medido pelo IPCA, dos últimos quatro anos. O reajuste mais recente é de quatro anos atrás. Na terça, o assunto será discutido na reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT). "Se não resolver essa questão, fica um vazio, e dentro de 30 a 40 dias vão aparecer novas besteiras em curso. Devia votar para encerrar essa fábrica de besteirol", argumentou Luiz Sérgio. Na semana passada, Chinaglia pediu que os líderes discutissem o reajuste com suas bancadas e apresentassem suas propostas. Antecipando-se aos líderes, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou, na quinta-feira passada, projetos do presidente da comissão, deputado Virgílio Guimarães (PT), propondo a fixação dos salários dos parlamentares em R$ 16.250,42. Outro projeto aprovado pela comissão, no entanto, cria um artifício para aumentar mais os salários. O projeto permite que os deputados embolsem parte da verba indenizatória, destinada ao pagamento de despesas com o exercício do mandato parlamentar em seus Estados e que exige apresentação de notas e recibos. A mudança na regra do uso de verba indenizatória poderá acrescentar aos salários dos parlamentares até R$ 5.416,81, atingindo um total de R$ 21.667,23 por mês. Aumento presidencial A comissão aprovou projeto que aumenta em 26,49% - mesmo índice aplicado para reajustar os vencimentos dos parlamentares - para os salários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice, José Alencar, e dos ministros de Estado. Pela proposta, o salário do presidente Lula passa dos atuais R$ 8.500 para R$ 11.239,24, e os salários do vice e dos ministros sobem de R$ 8 mil para R$ 10.578,11. Nesta segunda, Chinaglia repetiu que a decisão sobre salários será do plenário, depois de ouvidos os líderes.