Líder do PT prevê votação tranqüila de MP contra crise O líder do PT no Câmara, deputado Maurício Rands (PE), prevê uma votação tranqüila, na sessão de hoje, da medida provisória (MP) 442, que amplia o poder do Banco Central (BC) para socorrer bancos em dificuldades. "Hoje é céu de brigadeiro", disse Rands, após reunião de líderes com o presidente da Casa, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). No encontro, foi fechado um acordo entre para a votação e os partidos oposicionistas anunciaram que não farão obstrução. O relator da MP 442, deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), apresentou hoje o seu parecer aos líderes partidários. Ele fez alterações no texto original do governo, seguindo critério da transparência e para permitir a fiscalização nas operações de redesconto.