Líder do PT-PI sofre incidente aéreo mas passa bem O presidente regional do PT, deputado estadual Fábio Novo, sofreu um acidente aéreo quando visitava alguns municípios do Sul do Piauí, acompanhando as eleições. Fábio Novo sofreu luxação num braço e foi encaminhado para Teresina. Segundo informações dos petistas, o deputado andava somente com o piloto, o co-piloto e uma assessora, e todos passam bem. O avião caiu quando decolava do município de Colônia do Gurguéia. A aeronave não teve potência suficiente para decolagem e caiu. Ao fazer um pouso forçado, o piloto bateu em algumas árvores. O piloto sofreu uma pancada na cabeça com um corte na testa e a assessora sofreu escoriações. Fábio Novo visitou vários municípios onde o PT tem candidatura própria e outras cidades que fazem parte da base política na região Sul.