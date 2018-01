Líder do PT no Senado defende que oposição 'reconheça derrota nas urnas'

Brasília - O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), defendeu nesta tarde que a oposição se "desarme" e reconheça a "derrota" das urnas. Em pronunciamento da tribuna do Senado, o petista seguiu o aceno feito à oposição pela presidente Dilma Rousseff mais cedo, quando defendeu a desmontagem dos palanques políticos na busca de um diálogo no segundo mandato.

"Cobraremos permanentemente à oposição que reconheça a derrota nas urnas, que desça do palanque e que seja responsável com o Brasil. Cobraremos que se desarme, que deixe de lado o discurso beligerante, que a ninguém ajuda e, ao contrário, termina por estimular grupelhos fascistas, que sujam as ruas e as redes sociais com seus pedidos ilegítimos de impeachment e de intervenção militar", afirmou o líder do PT.

O pronunciamento de Humberto Costa precede a fala que o candidato derrotado do PSDB à Presidência, senador Aécio Neves (MG), anunciou que vai fazer nesta tarde no plenário do Senado.

O líder do PT afirmou que é hora de "dialogarmos para o Brasil, com o Brasil e pelo Brasil". E, por essa razão, as expressões dos dois lados precisam ser medidas. O petista aproveitou o pronunciamento para fazer uma "crítica franca" ao PT que conclamou na terça para que seus militantes "peguem nas armas da comunicação, das redes sociais".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Mesmo que dito de forma metafórica, esse tipo de colocação, de ir às armas, não contribui para reduzir a tensão desse ambiente de beligerância que hoje existe no nosso País e que é puxado exatamente pela oposição. Por isso, quero aqui, fraternalmente, fazer esta crítica. Queremos que nossa militância trave o debate político, enfrente com as ideias essas tentativas autoritárias que aparecem no nosso País hoje", criticou.

O líder da bancada disse que faz parte do partido do governo, embora não seja o governo "propriamente dito". Segundo ele, o PT vai cobrar "responsavelmente" da administração federal um debate muito franco e aberto sobre os caminhos do País, a fim de contribuir com ideias e propostas. Defensor do decreto presidencial que cria os conselhos populares, o petista disse ainda que vai cobrar um espaço mais ampliado para que a "sociedade tenha voz".