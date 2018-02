Líder do PT na Câmara manifesta perplexidade com prisões O líder da bancada do PT na Câmara, José Guimarães (CE), divulgou nesta segunda-feira, 18, uma nota na qual manifesta "perplexidade" e "profunda contrariedade" com o que chamou de "ilegalidades" cometidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, ao expedir mandados de prisão para os condenados do mensalão. "Não se pode atropelar a lei para dar demonstrações de vaidade e buscar os holofotes da mídia, como tem feito o presidente da Suprema Corte", escreveu Guimarães, que é irmão do deputado licenciado José Genoino, condenado pelo Supremo ao regime semiaberto.