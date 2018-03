Líder do PT na Câmara diz que votar projeto da desoneração 'exige esforço muito grande'

BRASÍLIA - O líder do PT na Câmara, Sibá Machado (AC), afirmou que seria necessário realizar um "esforço muito grande" para votar ainda nesta quarta-feira, 10, o projeto de lei que revê a política de desoneração da folha de pagamentos. Ao chegar à Câmara, o petista mencionou o impasse entre o que o governo deseja aprovar e a proposta do relator, Leonardo Picciani (PMDB-RJ), o que teria "amarrado" a votação do texto.

"O governo queria que o Picciani apresentasse o relatório logo com aquilo que o governo quer, que é jogar tudo para este ano. Ele quer jogar um escalonamento. Aí amarrou, está parado", disse Machado. O governo já acenou que aceitaria ceder no escalonamento das novas alíquotas, mas a divergência maior se concentra na ideia levantada por Picciani de manter quatro setores ainda beneficiados pelo regime especial de tributação, o que é rejeitado pelo Planalto.

Para que o projeto seja votado hoje é preciso que o governo retire os pedidos de urgência constitucional do pacote anticorrupção. O líder do PT considera que, se Picciani apresentar o relatório até as 16 horas, daria tempo de iniciar a discussão, se a pauta estiver liberada. "Até 16h é dia de muita conversa. Se ele trouxer o relatório até esse horário podemos iniciar a discussão, mas, para votar e concluir hoje, precisa de um esforço muito grande", afirmou.