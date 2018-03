Líder do PT na Câmara defende vetos da MP dos Portos O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães (CE), disse na noite desta quarta-feira, 5, que os 13 vetos da presidente Dilma Rousseff na MP dos Portos preservam a "espinha dorsal" da proposta. "As partes vetadas não alteram em nada aquilo que era a linguagem do governo. (O governo) vetou questões como a prorrogação obrigatória dos contratos até 50 anos e os contratos antes de 93. As outras são questões menores frente a grandiosidade da MP", avaliou.