Líder do PT na Câmara critica obstrução da oposição

A MP 601 trata da extensão de benefícios da desoneração da folha de pagamento a setores da construção civil, comércio varejista, serviços navais e outros produtos, além da prorrogação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), que devolve às empresas parte dos tributos com base no faturamento com exportação. Já a MP 605 permite o uso de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para compensar descontos concedidos a alguns setores e viabilizar a redução da conta de luz. As duas medidas perdem a validade no dia 3 e precisam ser votadas em plenário na Câmara e no Senado.