Líder do PT fará 'contraponto' a discurso de Aécio Orientado pela bancada do PT, o líder do partido no Senado, Wellington Dias (PI), foi designado para fazer um discurso de contraponto ao do pré-candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves (MG). Nesta quarta-feira à tarde o tucano faz um pronunciamento, no plenário da Casa, no qual vai enumerar, segundo ele, os 13 fracassos dos 10 anos de gestão petista no governo federal. O PT realiza nesta quarta um ato em São Paulo em comemoração às gestões Lula e Dilma Rousseff.