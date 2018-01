Líder do PT estuda ação contra MP do IRPF O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro, disse que vai requerer a convocação da Comissão Representativa do Congresso para discutir o veto do presidente Fernando Henrique Cardoso ao projeto de lei que reajusta a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física e a medida provisória que tem o mesmo objetivo, mas aumenta a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de algumas empresas prestadoras de serviço. Pinheiro reconhece que a comissão representativa não tem poderes para deliberar sobre essas duas matérias (o veto e a MP), mas defende que a discussão seja iniciada pelo Congresso agora, e não apenas na segunda quinzena de fevereiro, quando termina o recesso parlamentar. Ele disse também que poderá acompanhar o líder do PDT, Miro Teixeira, numa Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a edição da MP. Teixeira considera que a edição da medida provisória viola a Constituição, pois trata de matéria que ainda está pendente de definição, pois o veto presidencial ainda não foi apreciado pelo Congresso. Walter Pinheiro discorda da tese, e entende que essa ação não teria eficácia. Ele pretende, no entanto, consultar sua bancada e assessores, para depois decidir se assina ou não a ação junto com o líder do PDT. Walter Pinheiro considera que a argumentação do governo para aumentar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das empresas prestadoras de serviço é passível de contestação judicial. Segundo ele, o próprio Sindicato dos Auditores Fiscais rejeita a argumentação de que o aumento do valor das deduções proporciona uma renúncia de receita discricionária (que atende apenas um segmento de contribuintes). Pinheiro considera que a melhor estratégia para derrubar a proposta do governo seria defender a alteração da medida provisória, embora a possibilidade de derrubada do veto ao projeto de lei que corrige a tabela do Imposto de Renda também deva ser analisada. No caso da mudança da MP, Pinheiro defende que além de retirar do texto o aumento da CSLL, o Congresso deve manter a possibilidade de reajuste da tabela já na declaração a ser feita este ano, com os rendimentos do ano passado.