Líder do PT está otimista com 'minirreforma tributária' O líder do PT no Senado, Wellington Dias (PI), disse nesta sexta-feira que está otimista em relação à aprovação pelo Congresso de duas propostas que visam facilitar o sistema de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em uma espécie de "minirreforma tributária". As matérias são a Medida Provisória 599/2012, que cria fundo de compensação para mudanças nas alíquotas do ICMS, e o projeto de resolução 1/2013, que iguala até 2025 em 4% todos os porcentuais do imposto praticados pelas unidades da federação.