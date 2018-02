Líder do PT diz que depoimento foi 'satisfatório'

O petista disse que ele negou as acusações, mas terá sua versão confrontada com os documentos requeridos pela CPI da Petrobras do Senado. "Qualquer depoente poderá ser reconvocado", afirmou o líder do PT, após o depoimento no qual o ex-diretor negou suspeitas levantadas pela Polícia Federal no curso da Operação Lava Jato de que Costa seria o líder de uma organização criminosa com atuação na estatal.

Paulo Roberto Costa deixou o plenário da CPI sem falar com a imprensa. No depoimento de quatro horas, o ex-diretor negou envolvimento nas irregularidades investigadas pela PF. Fez questão de sair em defesa da Petrobras, disse que chegou ao cargo na diretoria pela competência técnica que acumulou durante os 27 anos na estatal.