Líder do PT diz que denúncia tem motivação política A líder do PT no Senado, Ideli Salvatti (SC), atribuiu a motivos políticos a divulgação de informações sobre a movimentação de R$ 1,1 milhão de sua conta bancária entre 2004 e 2005. Ela garantiu que sua movimentação bancária é compatível com seus rendimentos. Em nota distribuída à imprensa, a senadora petista afirma que "não é coincidência a publicação de matéria justamente no dia de votação do relatório da CPI dos Bingos". "Ao tentar colocar-me como suspeita, a matéria foi feita sob medida para servir aos que procuram desqualificar minha atuação em defesa do governo Lula e minhas críticas a uma CPI que investigou tudo, menos bingos. No dia da votação do relatório, tentam tirar-me do combate. Mas não vão conseguir." O corregedor do Senado, Romeu Tuma (PFL-SP), afirmou que vai analisar os dados da denúncia e da defesa. "Temos de saber quem quebrou e deu para imprensa o sigilo dela. A senadora está pedindo para se apurar todo o caso. Até porque qualquer publicação que aparece, ela é a primeira a vir para tribuna para falar e pedir investigação", disse Tuma. A notícia foi publicada ontem pelo jornal "Correio Braziliense". "Quero que apurem até as últimas conseqüências a quebra do meu sigilo bancário e todo o caso", afirmou Ideli Salvati. Ela pretende pedir à Receita Federal uma devassa em sua declaração de renda e posteriormente um atestado de que não cometeu nenhuma irregularidade. No discurso no Senado, Ideli Salvati garantiu que todos os seus rendimentos estão declarados. Afirmou ainda que sua movimentação bancária foi de R$ 1,1 milhão porque fez três empréstimos para pagar dívidas pessoais e outdoors que espalhou por Santa Catarina. "No total, os três empréstimos foram de cerca de 250 mil", afirmou Ideli. A bancada do PT no Senado divulgou nota de desagravo. "Estamos solidários à senadora Ideli Salvati, convencidos da sua conduta ilibada na atuação como servidora pública deste país e cidadã comprometida com a verdade", afirmaram os petistas. Na nota, a bancada petista também condenou a "violação ilegal da privacidade" da senadora. "Espera-se da Polícia Federal e da Procuradoria Geral da República uma ação firme por esse ato pusilânime, inconseqüente e ofensivo à honra da senadora Ideli Salvati". Ideli Salvati recebeu a solidariedade da bancada do PT no Senado, que divulgou nota de desagravo, e até de senadores de oposição, como o líder do PSDB, Arthur Virgílio Neto (AM).