Líder do PT desafia Alckmin a defender reajuste dos aposentados O líder do PT na Câmara, deputado Henrique Fontana (RS), desafiou o pré-candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, a defender a extensão aos aposentados do reajuste concedido ao salário mínimo. A extensão foi aprovada nesta quarta-feira na Câmara por iniciativa dos partidos de oposição. Fontana classificou o PSDB e o PFL de irresponsáveis por terem patrocinado e defendido a emenda. O líder petista afirmou que o impacto do aumento nos cofres da Previdência está estimado em R$ 12 bilhões. "Gostaria que vocês (jornalistas) perguntassem ao Alckmin se ele quer que o presidente Lula sancione esse aumento. Se houver um acordo entre todos os candidatos à presidência, ele (Lula) vai sancionar", afirmou Fontana. O plenário da Câmara aprovou na manhã desta quarta-feira e o aumento de 16,6% para todos os aposentados e pensionistas do INSS e não apenas para os que recebem o valor de um salário mínimo, durante a continuidade da votação da medida provisória que aumentou o salário mínimo de R$ 300 para R$ 350. A MP, aprovada na Câmara, seguiu para votação no Senado.