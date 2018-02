Líder do PT defende fim da migração de fundo partidário O líder do PT no Senado, Wellington Dias (PI), defendeu que o Congresso aprove uma mudança legal para impedir que deputados que mudem de partido carreguem consigo a fatia do tempo de televisão e o fundo partidário. O petista disse que essa proposta poderia passar no Legislativo após o dia 5 de outubro, data limite para que parlamentares mudem de partidos e também para que agremiações partidárias sejam criadas a tempo de terem candidatos nas eleições de 2014.