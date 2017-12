Líder do PT apresenta requerimento de destaques ao relatório de CPI A líder do PT no Senado, Ideli Salvatti (SC), protocolou nesta terça-feira uma série de requerimentos de destaques, para votação em separado, a pontos do relatório final da CPI dos Correios, elaborado pelo deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). O requerimento foi aceito pelo deputado Asdrúbal Bentes (PMDB-PA), que estava presidindo a reunião da CPI, no momento de sua apresentação. Bentes ponderou, no entanto, que os destaques serão encaminhados a Serraglio como sugestões, pois, de acordo com interpretação da mesa da CPI, o relatório não é uma proposição e, portanto, não está sujeito a receber destaques. Ideli contestou esse argumento, dizendo que esse é um pressuposto errado, porque contraria o regimento e, também, a prática usual de outras CPIs realizadas no passado. A sessão destinada a discutir o relatório de Serraglio foi encerrada. Nova sessão deverá ser aberta às 17 horas, desta vez para votação do relatório.