Líder do PT afirma que apoio é de ?100% Com o aval do Planalto, o PT se mantém fielmente abraçado à candidatura de Renan Calheiros pela Presidência do Senado. O partido se mantém indiferente à denúncia da Procuradoria-Geral da República, à mobilização de parte dos senadores por candidatos alternativos e às declarações contrárias dos governadores e futuros presidenciáveis Aécio Neves (PSDB-MG) e Eduardo Campos (PSB-PE). Segundo o futuro líder dos petistas na Casa, Wellington Dias (PI), "o PT está 100% ?fechado? com a decisão que o PMDB tomar, seja qual for o nome indicado". A eleição acontece nesta sexta-feira.