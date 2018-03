Líder do PSDB quer ouvir presidente da Delta na CPI O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), afirmou nesta quarta-feira que um dos primeiros requerimentos que vai apresentar à CPI do Cachoeira tem por objetivo convocar o presidente da Delta Construções, Fernando Cavendish. Reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo revela que a Delta Construções é investigada pela suspeita de ter montado uma rede de laranjas para lavar dinheiro em uma triangulação com outra construtora, a Alberto e Pantoja Construções e Transporte Ltda.