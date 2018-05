Líder do PSDB pede explicações de Lobão sobre ingressos O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), apresentou nesta terça-feira, 01, um pedido de explicações ao ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, sobre a concessão de ingressos VIP no camarote da Petrobras no GP de Fórmula 1 realizado em novembro passado. O jornal O Estado de S.Paulo revelou na semana passada que a estatal beneficiou o genro da presidente Dilma Rousseff, Rafael Covolo, dois filhos do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a irmã, o cunhado e a sobrinha da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, além de parlamentares da base aliada e seus familiares.