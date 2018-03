Líder do PSDB pede detalhes sobre uso de avião da FAB O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), apresentou nesta segunda-feira requerimento de informação ao ministro da Defesa, Celso Amorim, para detalhar o transporte de autoridades em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo o tucano, nos últimos dias a imprensa divulgou "a malversação do uso do dinheiro público em mais uma modalidade de serviço público".