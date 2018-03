Líder do PSDB na Câmara diz que partido apresentará emenda para mínimo de R$ 600 BELO HORIZONTE – O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Duarte Nogueira (SP), disse nesta segunda-feira, 14, que o partido apresentará na quarta-feira emenda propondo reajuste para o salário mínimo no valor de R$ 600. O tucano, contudo, admitiu a dificuldade de sucesso da proposta na votação da matéria. Após um encontro com o governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), Nogueira falou em “coerência” e afirmou que espera que a bancada tucana esteja unida na votação.