Líder do PSDB na Câmara critica aumento da Selic O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), disse na noite de hoje, em nota divulgada à imprensa, que o aumento de 0,5 ponto porcentual da taxa de juros Selic "faz parte do pacote de maldades do governo e é uma forma de passar para o cidadão contribuinte o prejuízo da gastança dos últimos anos".