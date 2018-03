Líder do PSDB na Câmara afirma ter sido alvo de grampos

O líder do PSDB na Câmara, José Aníbal, afirmou nesta quarta-feira, 7, ter sido alvo de grampos telefônicos organizado por uma quadrilha de 21 pessoas que atuou durante todo o ano de 2008. Em entrevista ao estadao.com.br, Aníbal contou que soube das escutas há um mês e meio, quando foi procurado por dois delegados da Polícia Civil de São Paulo. "Eles disseram que estavam fazendo investigação sobre uma quadrilha envolvendo funcionários públicos, operadoras, e bandidos.O número que eles interceptaram a ligação foi o celular usado pela minha secretária em Brasília", disse. Segundo ele, em uma das duas conversas interceptadas envolvendo seus dados, duas mulheres faziam havia referência à sua atividade na Câmara dos Deputados e, inclusive, houve uma menção sobre a sua mãe. "O Gustavo Fruet (deputado do PSDB) marcou com delegado do DEIC para eu ouvir a gravação e depois ouvi outra. Essas conversas de pilantras." Aníbal não tem em mente nomes suspeitos de ordenar os grampos, mas cobra uma investigação . "Não tenho idéia. Mas vou acompanhar (os desdobramentos).É preciso uma legislação mais rígida."