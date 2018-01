Líder do PSDB diz que 'muitas dúvidas' permanecem O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), afirmou nesta terça-feira, 03, que "muitas dúvidas" ainda permanecem, mesmo após o depoimento do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Cardozo prestou esclarecimento sobre as investigações de denúncias de corrupção contra políticos de partidos da oposição e formação de cartel no transporte de trens de São Paulo e em Brasília.