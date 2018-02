Líder do PSDB diz que Dilma deveria ir aos EUA O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), afirmou nesta terça-feira, 17, que a presidente Dilma Rousseff deveria realizar a visita oficial aos Estados Unidos no próximo mês. Dilma cancelou o encontro, após considerar que foram insatisfatórias as respostas dadas pela gestão Barack Obama às denúncias de que a Agência Nacional de Segurança (NSA, em inglês) espionou conversas da própria presidente e da Petrobras.