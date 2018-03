Líder do PSDB defende saída de Palocci do governo Na escalada de críticas contra o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, o líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), defendeu a saída do petista do governo. Para o tucano, a presença de Palocci "contamina" a gestão da presidente Dilma Rousseff.