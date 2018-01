Líder do PSDB defende rapidez na sabatina de Janot Em meio à retomada do julgamento do mensalão, o líder do PSDB no Senado, Aloysio Numes Ferreira (SP), defendeu neste domingo que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) faça o quanto antes a sabatina do subprocurador Rodrigo Janot, indicado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de procurador-geral da República.