Líder do PR diz que quer retomar discussão sobre CPMF O líder do PR na Câmara, deputado Luciano Castro (RR), defendeu que o governo proponha no Congresso a retomada da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), desta vez totalmente voltada para financiar a saúde. Segundo ele, a proposta foi acompanhada por outros líderes que participaram da reunião de hoje sobre os cortes do Orçamento, e o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, teria deixado a hipótese em aberto para ser discutida no âmbito da reforma tributária. "Não podemos fazer de conta que a CPMF não era importante", disse Luciano Castro, que afirma não ter medo de defender o retorno do tributo derrubado pelo plenário do Senado. O deputado disse acreditar que, com uma negociação, é possível obter maioria no Senado para se aprovar a volta do chamado imposto do cheque.