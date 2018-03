Líder do PR diz que Mabel tem até amanhã às 10h para deixar o partido BRASÍLIA - O Llíder do PR na Câmara, Lincoln Portela (MG), afirmou nesta terça-feira, 1º, que o deputado Sandro Mabel (PR-GO), candidato à Presidência da Câmara, tem até as 10 horas desta quarta-feira, 2, para pedir desfiliação do partido. Segundo Portela, se isso não ocorrer será aberto um processo disciplinar para a expulsão do colega. O PR apoia Marco Maia (PT-RS), favorito para a eleição. "Se ele não pedir desfiliação até as 10 horas de amanhã, o partido vai abrir um processo disciplinar contra ele", afirmou Portela.