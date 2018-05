Líder do PR deixa liderança para votar pró-impeachment

BRASÍLIA - Sob pressões diferentes de suas bases eleitorais e do comando do partido, o deputado federal Maurício Quintella (AL) decidiu deixar a liderança do PR para poder votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O parlamentar deve fazer o anúncio oficial ainda nesta segunda-feira, 11, em entrevista coletiva.

Quintella tem sido pressionado por suas bases a votar a favor do impeachment, enquanto o comando do PR o pressiona para se posicionar contra o impedimento da petista. Diante da pressão dupla, o parlamentar, que até então se posicionava no grupo dos indecisos, resolveu abdicar da liderança do partido na Câmara.

O deputado é o segundo vice-presidente da Comissão Especial do Impeachment, ao ocupar uma das quatro vagas titulares que o PR tem no colegiado. Em razão da pressão que vinha sofrendo, Quintella pediu para não usar o tempo de 10 minutos para encaminhar o voto na sessão desta segunda-feira.

Seguidores. O deputado afirmou que, dos 40 parlamentares do partido na Casa, entre 25 e 30 devem seguí-lo e votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário.

Quintella explicou que abriu mão da liderança por divergir da Executiva Nacional do partido, que segue contra o afastamento de Dilma. “Minha posição era antiga, só não podia anunciar, porque representava uma bancada”, disse o parlamentar, que até então vinha se declarando “indeciso”.

Ele afirmou que, na negociação de sua saída da liderança, acordou com a Executiva que abidcaria de votar na Comissão Especial do Impeachment nesta segunda-feira, abrindo espaço para algum governista votar. Os outros três membros titulares do PR na comissão, informou Quintella, seguirão votando contra o afastamento de Dilma.

Quintella afirmou que também colocou à disposição do governo e do PR os cargos para os quais tinha indicado aliados, entre eles a direção administrativa financeira do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) e diretorias regionais em Alagoas do Dnit e do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS).

"Tenho absoluta certeza que houve crime de responsabilidade", afirmou o parlamentar. Na avaliação de Quintella, a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de governar. "Minha posição sei que será acompanhada pela maioria da bancada", disse.

Temer. O ex-líder do PR ainda sinalizou que poderá apoiar um eventual governo do vice-presidente Michel Temer, que assume a presidência, caso Dilma seja afastada. "Acredito que um novo governo precisa muito do apoio do Congresso Nacional para governar", afirmou.