Líder do PPS quer convocar Mantega para debater o PIB

A convocação para uma Comissão Geral foi mais uma frente da oposição na cobrança por explicação do desempenho da economia aos ministros. O líder do DEM, Ronaldo Caiado (GO), anunciou mais cedo que o partido vai apresentar requerimentos de convocação de Mantega, Tombini, da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e do ministro do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, nas comissões de Fiscalização Financeira e Controle e na de Finanças e Tributação.

"Esse resultado é catastrófico. Há muita coisa a ser esclarecida sobre o desempenho da economia brasileira em 2012, já que a grande maioria dos países da América Latina e dos integrantes do BRICS registra um crescimento muito mais significativo do que o nosso", afirmou o líder do PPS, sobre o crescimento de 0,9% do PIB em 2012.

Ele lembrou que a média de crescimento dos demais países do grupo BRICS é de 4,5% e dos países vizinhos de 3,1%, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). "O atual modelo econômico baseado no consumo interno e em desonerações pontuais para determinados setores produtivos está superado", disse Bueno.