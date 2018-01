Líder do PPS pede convocação de presidente da Transpetro para depor em CPI da Petrobrás

BRASÍLIA - O líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, defendeu nesta terça-feira, 4,a aprovação de um requerimento para convocar o presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado, para depor à CPI mista que investiga irregularidades na Petrobrás. Nessa segunda, Machado se afastou por 31 dias do cargo após a auditoria a PriceWaterhouseCoopers (PWC) ter exigido a saída do dirigente da subsidiária da Petrobrás como condição para auditar os balanços operacionais e financeiros da companhia petrolífera.

A CPMI da Petrobrás marcou parar esta quarta-feira, 5, às 14h30, uma reunião administrativa para votar requerimentos de convocação, convite e de quebras de sigilo de autoridades, pessoas e empresas até o final das apurações, prevista para ocorrer no final do mês. Parlamentares da base e da oposição já acertaram prorrogar, por mais um mês, os trabalhos do colegiado.

O envolvimento da Petrobrás em denúncias de corrupção e as revelações feitas pelo ex-diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa no processo de delação premiada da Operação Lava Jato levaram a Price a impor algumas exigências para referendar o balanço, como o afastamento de Sérgio Machado.

O presidente da Transpetro é aliado do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) e de parte da bancada do PMDB no Senado e, desde o início do governo Lula comanda a subsidiária da Petrobrás. Machado teve seu nome citado por Paulo Roberto Costa em depoimento à Polícia Federal em delação premiada. Costa afirmou ter recebido R$ 500 mil em dinheiro das mãos de Machado dentro do esquema de pagamento de propina que, segundo denunciou, alimentou movimentações políticas com recursos vindo de empresas contratadas pela Petrobrás. Machado nega as acusações.

Com base em reportagem do Estado de 14 de abril, o líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno (PR), apresentou dois requerimentos sobre Sérgio Machado em maio: um de convocação de Bueno e outro de transferência de quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico entre início de 2005 e maio deste ano. A reportagem citava o fato de que, em documentos apreendidos com Paulo Roberto Costa, Machado era citado ao menos quatro vezes em agendas de 2012 e 2013, período em que o ex-diretor já havia saído da estatal.

Rubens Bueno disse que a importância de trazer o presidente licenciado da Transpetro à CPI cresceu diante das novas revelações de Costa. "Claro (que aumenta), ele foi mencionado em suspeita de pagamento de propina de R$ 500 mil de quem está em processo de delação premiada e, sabendo que quem está em delação, não pode mentir sob pena de aumentar a sua punição", citou o líder do PPS.

O deputado Simplício Araújo (Solidariedade-MA) e o senador Gim Argello (PTB-DF) também apresentaram requerimentos de convocação do presidente licenciado da Transpetro.

O deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) disse ser a favor convocação de "todo mundo" que for bom para apurar e esclarecer as denúncias, inclusive Sérgio Machado. Ele se mostrou cético em relação a "politizar" a CPI, com cada partido querendo chamar uma autoridade de um partido adversário.

O PMDB do Senado está dividido em relação ao presidente da Transpetro. Parte da bancada, alinhada com Renan Calheiros, defende se blindá-lo na comissão, enquanto outros disseram não ter qualquer compromisso com ele, ou seja, não evitariam uma eventual convocação.

A reportagem não conseguiu falar, pelo telefone, com o deputado Marco Maia (PT-RS), relator da CPI, para saber se ele é a favor do pedido para chamar Machado.