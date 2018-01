Líder do PPS indicará a Cunha nome de Moro para receber medalha na Câmara

Brasília - Investigado na Operação Lava Jato e prestes a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), receberá do líder do PPS na Casa, Rubens Bueno (PR), a indicação do nome do juiz Sérgio Moro para ser um dos contemplados com a Medalha do Mérito Legislativo.

A medalha é concedida anualmente pela Câmara a pessoas e entidades que tenham prestado serviços relevantes ao País. Geralmente as indicações vêm das lideranças partidárias e dos membros da Mesa Diretora. A solenidade de entrega da medalha deve acontecer em novembro.

Bueno alega que Moro é "símbolo da maior operação de combate à corrupção" no Brasil. "O juiz Sérgio Moro dá esperança para milhões de brasileiros que não aguentam mais a corrupção entranhada nas estruturas de governo. Em suas ações, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, exerce a Justiça de verdade. Aquela onde ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da lei", justifica Bueno.