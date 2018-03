Líder do PPS diz que plebiscito é 'golpe' do Executivo O líder do PPS na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno (PR), condenou nesta terça-feira a sugestão encaminhada pela presidente Dilma Rousseff de realização de um plebiscito para implementar a reforma política. Para o deputado, o plebiscito busca na verdade um "golpe". "O plebiscito soa como golpe e como tal, não vamos apoiá-lo", anunciou.