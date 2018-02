Líder do PPS diz estar 'cético' com proposta de reforma O líder do PPS na Câmara, deputado Fernando Coruja (SC), disse hoje que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou alguns slides sobre a proposta de reforma tributária. Mantega, porém, segundo o deputado, não apresentou o texto da proposta de emenda constitucional que será entregue ao Congresso na quinta-feira. Coruja informou que solicitou ao ministro que encaminhe ao Congresso, junto com a proposta, todas as simulações feitas pelo governo. "Por enquanto, estamos céticos com a proposta. Eu mesmo perguntei ao ministro se ela é pra valer ou se é só mais uma proposta para dissipar a crise dos cartões corporativos. O ministro disse que é pra valer", afirmou. O deputado afirmou que, para ter resultados práticos, é preciso que o governo mobilize a sua base. "Senão será mais uma proposta perdida, como outras enviadas em governos passados", comentou. Ao ser questionado se o momento macroeconômico está mais propício para a aprovação da reforma que no passado, Coruja disse que as perspectivas econômicas para 2008 e 2009 ainda não estão muito claras. Por isso, ressaltou, é importante que o governo apresente todos os números e as suas simulações.