Líder do PPS defende demissão do presidente da Caixa

Na tarde desta segunda-feira, 27, Hereda pediu desculpas por informação equivocada da Caixa. Ele disse ainda que já sabia, na segunda-feira, 20, que o banco havia liberado todos os pagamentos do mês de maio na sexta-feira anterior, 17. No mesmo dia, o banco havia dito que a antecipação dos saques só fora permitida no sábado, 18.

O líder do partido disse ainda que vai cobrar que o governo repreenda publicamente os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello; e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. "Governo sério tem que falar à nação que houve um erro e não pode admitir gente como esse tipo da diretoria da Caixa e como os ministros que deram declarações estapafúrdias", disse Bueno.

Na manhã desta terça-feira o deputado participou de reunião com o diretor da Polícia Federal, que contou ainda com a participação dos líderes do PSDB, Carlos Sampaio (SP); do DEM, Ronaldo Caiado (GO); e do bloco da Minoria, Nilson Leitão (PSDB-MT). Bueno cobrou agilidade nas investigações.