Líder do PPS acredita que Fruet chegará ao segundo turno O líder do PPS na Câmara, deputado Fernando Coruja (SC), que apóia a candidatura do deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) à presidência da Casa, disse nesta quinta-feira esperar que o tucano alcance 150 votos na eleição e, assim, chegue ao segundo turno. Para Coruja, apesar de o PFL, que compõe um bloco com o PPS e o PSDB, apoiar a reeleição de Aldo Rebelo (PCdoB-SP), muitos pefelistas poderão aderir à campanha do tucano ainda nesta quinta-feira. Fruet deve passar a manhã e parte da tarde circulando pelos gabinetes e pelo plenário, em contato com os deputados. Coruja afirmou que caso o tucano não chegue ao segundo turno, cada partido do bloco deverá decidir separadamente em quem votará. Segundo ele, a tendência é que o PPS libere o voto de seus deputados.