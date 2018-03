Líder do PP compreende cortes, mas alerta governo O líder da bancada do PP na Câmara, deputado Nelson Meurer (PR), reagiu com compreensão ao cortes anunciados pelo governo ao Orçamento da União ao mesmo tempo em que alertou sobre possíveis problemas para a presidente Dilma Rousseff no Congresso se a liberação de recursos não for feita a partir de junho.