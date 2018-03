Líder do PP cobra calendário para análise de vetos O líder do PP na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), reclamou nesta quinta-feira que é necessário que o Congresso "cumpra seu papel" e reassuma a sua função de "encerrar o processo legislativo". Para tanto, disse Lira, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), precisa estabelecer um calendário e pautar os vetos presidenciais represados no Congresso. "Queremos que os vetos sejam pautados e que o Congresso encerre o processo legislativo, e não o Poder Executivo", afirmou, em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.