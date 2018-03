Líder do PMDB quer que Serraglio desista de candidatura O líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), informou hoje que procurará o deputado Osmar Serraglio (PR) para tentar convencê-lo a desistir de disputar a presidência da Câmara com o presidente do partido, deputado Michel Temer (SP), e a se integrar à bancada, que aprovou a indicação de Temer. "Lamento muito a posição de Serraglio, que é um homem sério", disse o líder. No entender de Alves, Serraglio não estaria sendo "leal" ao criticar o processo de escolha realizado pela bancada. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Serraglio atacou o processo e disse que não aposta na candidatura de Temer. "Ele (Serraglio) está recorrendo à desinformação, uma vez que a bancada foi convocada em novembro e aprovou por unanimidade a indicação de Michel Temer. Serraglio não compareceu à reunião nem para falar sobre sua candidatura. Ele está agredindo a unidade da bancada", afirmou Henrique Eduardo Alves. O líder peemedebista se disse otimista em relação às chances de eleição de Temer, em fevereiro, e informou que os partidos que apoiam Temer já estão coletando assinaturas para formalizar, até o dia 1º do próximo mês, a criação de um bloco suprapartidário para negociar a futura composição da Mesa Diretora e das comissões permanentes da Câmara. Henrique Eduardo Alves disse acreditar também que o PDT deixará de apoiar a candidatura do deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) e abandonará o bloquinho (formado por PC do B, PDT e PSB) para apoiar Temer. "Essa é a expectativa da reunião que a bancada do PDT marcou para o próximo dia 21, quando analisará o quadro eleitoral", disse o líder.