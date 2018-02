Líder do PMDB quer incluir Cofins e CSLL na conta do FPE

A proposta de Eunício, que deverá ser oficializada na semana que vem, em reunião da bancada do PMDB, é a mesma apresentada na quarta-feira pelos governadores, em encontro com parlamentares para discutir o novo pacto federativo. Ela foi defendida nesta quinta-feira também pelo coordenador do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), Cláudio Trinchão, e por vários senadores durante audiência pública de três comissões temáticas que discutem novos critérios de rateio do FPE.

Pouco antes do anúncio, o coordenador do Confaz citou o fato de que entre 1988 e 2000 houve uma queda da participação do IPI e do IR no bolo da arrecadação tributária do governo federal. Segundo ele, caiu de 76% para 46%. No mesmo período, entretanto, as contribuições cresceram de 24% para 45%.

Eunício disse que é preciso dar um "basta" na perda de receitas dos Estados. Isso porque só no ano passado o governo federal ao promover cerca de R$ 5 bilhões em desonerações de setores produtivos, como a redução do IPI para os carros, impactou diretamente na conta do FPE.

O relator do principal projeto que muda os critérios de distribuição do fundo, senador Walter Pinheiro (PT-BA), afirmou durante a audiência que não poderia fazer a mudança na sua proposta, apenas via PEC.