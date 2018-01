Líder do PMDB nega mal-estar por orçamento impositivo O líder do PMDB na Câmara, deputado federal Eduardo Cunha (RJ), disse que "ninguém enfiou a faca em ninguém", ao comentar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que obriga o Executivo a pagar todas as emendas parlamentares previstas no ano. A PEC foi aprovada na noite passada por comissão especial da Câmara.